Klimaschutzpolitik Chef der Wirtschaftsweisen plädiert für CO2-Steuer

Schmidt, der auch Präsident des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung ist, wünscht sich ein europäisches Vorgehen in Abstimmung mit dem bestehenden EU-Zertifikatehandel. „Ein Mindestpreis auf CO2, der schrittweise steigt, würde den bestehenden Emissionshandel nach unten hin absichern. In allen anderen Wirtschaftsbereichen müssten Steuern und Abgaben so umgestaltet werden, dass sie das gleiche Preissignal entsprechend der Emissionen senden. Also: Wer mehr ausstößt, zahlt auch mehr“, sagte Schmidt der WirtschaftsWoche.