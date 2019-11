Klimawandel: Merkel warnt: Erdtemperatur würde bei jetzigen Klimazielen um drei Grad steigen

Gleichzeitig bezeichnete sie Forderungen als falsch, möglichst die gesamten Geldmittel für Klimaschutz statt in Deutschland etwa in Afrika einzusetzen. „Das geht am Problem vorbei“, sagte sie. Die Industrieländer müssten mit der Entwicklung neuer Technologien und einem geänderten Verhalten beweisen, dass man sowohl in Wohlstand als auch nachhaltig leben könne.