„Knallharte Arbeit“ So kämpfen deutsche Regionen gegen das Abgehängtwerden

In Norddeutschland gibt es ähnlich harte Arbeit zu erledigen: Der Zustand der Demografie oder der Infrastruktur macht Bremerhaven zwar nicht zu einer bedrohten Region. Die Hafenstadt an der Nordseeküste befindet sich vielmehr in einer wirtschaftlichen Schieflage: Nirgendwo sonst in Deutschland ist die Verschuldungsquote der privaten Haushalte höher. In Bremerhaven liegt sie bei 21,2 Prozent. Mehr als ein Fünftel der Bremerhavener Bürger ist somit überschuldet.