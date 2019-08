„Knallharte Arbeit“ So kämpfen deutsche Regionen gegen das Abgehängtwerden

Für vom Kohleausstieg und den damit einhergehenden Strukturwandel betroffene Länder wie Brandenburg sieht die Bunderegierung Unterstützung in Höhe von insgesamt 40 Milliarden Euro vor. Doch Landrat Altekrüger will den Wandel in seinem Kreis nicht nur durch die Ausgleichszahlungen erreichen: „In den vergangenen Jahren haben wir es geschafft, wieder einiges an Industrie aufzubauen“, sagt der Landrat. Am Standort „Schwarze Pumpe“ etwa. Im dortigen Industriegebiet im Süden des Spree-Neiße-Kreises hätte sich zum Beispiel die Papier- und Verpackungsindustrie niedergelassen. Und an gleicher Stelle baut der Braunkohleförderer LEAG zurzeit die „BigBattery Lausitz“. Einen riesigen Batteriespeicher, der dabei helfen soll, „das Stromnetz gegen Schwankungen abzusichern“, wie es bei der LEAG heißt.