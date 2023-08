Kommunale Wärmeplanung Das Preisgeschacher um die Wärmeplanung

Dabei hat die Bundesregierung vor allem gegenüber den kleinen Gemeinden viele Zugeständnisse gemacht. Verfahren wurden vereinfacht, Grenzwerte heruntergesetzt. Benachbarte Kommunen sollen zum Beispiel gemeinsam ihre Wärmepläne erstellen können, um Aufwand zu reduzieren. Die zu erreichenden Klimaziele hat die Regierung trotz harscher Kritik von Umweltverbänden stark gelockert: Bis 2030 sollen Fernwärmenetze nur noch zu 30 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist werden. Ein früherer Entwurf des Gesetzes hatte noch 50 Prozent angedacht. Für viele Kommunen kaum schaffbar, argumentierten die Bauministerialen. Lediglich am Endziel der Klimaneutralität bis 2045 hat man festgehalten.



Hinter all diesen Zugeständnissen steht auch der Wunsch der Ampel-Regierung, ein anderes umstrittenes Kernprojekt ins Ziel zu tragen. Denn erst wenn die kommunale Wärmeplanung vor Ort greift, kann auch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) Anwendung finden. Genauer gesagt geht es um die viel umstrittene Pflicht für Eigentümer, ihre Heizungen mit mindestens 65 Prozent aus erneuerbaren Energien zu speisen.