Wachstumschancengesetz Paus blockiert Lindner: Nächster Streit in der Ampel

Das Wachstumschancengesetz sieht knapp 50 steuerpolitische Maßnahmen vor und soll die Wirtschaft mit einem Steuerpaket um jährlich rund 6,5 Milliarden Euro entlasten. Kernelement Linders Gesetzentwurf ist eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. „Deutschland braucht wieder Wachstum“, betonte Lindner. Die strukturellen Bedingungen für die deutsche Wirtschaft müssten verbessert und Investitionen attraktiver werden. Das Kabinett wollte sich eigentlich am Mittwoch mit dem Entwurf befassen.



Um den Streit zu lösen setzt de Bundesregierung nun auf die Kabinettsklausur in Meseberg. Dort werde sich das Kabinett mit dem Gesetzentwurf seines Ministeriums befassen, sagte Lindner der dpa.



