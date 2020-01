Konflikt in Nordafrika Bundesaußenminister Maas fliegt zu General Haftar nach Libyen

Außenminister Heiko Maas will den einflussreichen libyschen General Chalifa Haftar für einen Waffenstillstand in dem Bürgerkriegsland gewinnen. Nötig sei zudem die Beteiligung beider Konfliktparteien an den von den Vereinten Nationen vorgeschlagenen Dialogformaten, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag vor einer unangekündigten Reise zu Haftar nach Bengasi im Nordosten Libyens. Am Sonntag soll in Berlin auf einem Libyen-Gipfel über Wege zu einer Friedenslösung und zu internationaler Einigkeit beraten werden.