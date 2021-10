Kongress für intelligente Transport-Systeme „Die digitale S-Bahn wird den Schienenverkehr in Europa revolutionieren“

Andere Projekte sind Wärmebildkameras an Ampeln, Parkplatzsensoren und Ampeln mit WLAN-Sendern. Welche Rolle werden diese Systeme in Zukunft in Hamburg spielen?

Das Thema intelligente Ampeln wird eine zentrale Rolle für den Verkehrsfluss spielen. Ein anderes Projekt nennt sich beispielsweise BiDiMoVe, das ist eine Art Busbeschleunigung 2.0. Busse und Ampeln können miteinander kommunizieren, so dass der Verkehr besser läuft. Die Ampel kann beispielsweise analysieren, ob ein anderer Bus mehr Verspätung hat und deshalb beim Abbiegen auf eine Straße vorgelassen wird. Die Auslastung von Bussen, die Gesamtverkehrslage können berücksichtigt werden. Auch können Autofahrer vor Gefahren gewarnt werden.



Welche Projekte sind Spielerei – welche werden als Verkehrs-Realität bleiben?

Es gibt kleine Projekte, die aber eine große Auswirkung über den Kongress hinaus haben. Ein Projekt mit dem Namen Falke etwa: Eine Drohne, die wie ein Falke andere Drohnen fängt – etwa an Flughäfen. Das ist ein Feinschmecker-Thema, das bleibt. Dann haben wir die digitale S-Bahn, die den Schienenverkehr in Europa revolutionieren und sicherer machen wird. Auch die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs werden wir verändern.