Kongress für intelligente Transport-Systeme Das ist Hamburgs Plan, um Weltmeister für digitale Mobilität zu werden

Die Zulassungen privater Pkw in Hamburg steigen trotzdem an. Was sagt das über die Hamburger Verkehrspolitik aus?

Die Zahl der von Pkw gefahrenen Kilometer geht aber zurück. Der öffentliche Nahverkehr und der Radverkehr legen deutlich zu. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Zunahme an Pkw seit 80 Jahren anhält – und wir das nicht innerhalb eines Jahres drehen können. Und: Wir sind eine Stadt, die stark an Menschen wächst. Aber das zeigt auch, welch großes Bedürfnis wir für eine Mobilitätswende haben. Wir können nicht die Mobilität, die am meisten Platz nutzt, weiter fördern, dann würden wir noch mehr im Stau stehen.