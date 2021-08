Kreuzimpfung Zunächst AstraZeneca, dann ein mRNA-Impfstoff?

Bei Reisen ins Nicht-EU-Ausland sollten sich Betroffene vorher ausgiebig über Einreisebestimmungen im Zusammenhang mit einer Kreuzimpfung informieren. Aufgrund einer unzureichenden Datenlage, hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bisher keine Empfehlung für Kreuzimpfungen ausgesprochen. In Ländern, die sich an die Empfehlungen der WHO halten, könnte es deshalb zu Problemen in Bezug auf die Anerkennung der Kreuzimpfung kommen.