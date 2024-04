Krieg gegen Russland Ohne Hilfe droht die Ukraine zu verlieren – und zwar bald!

Die Bundesregierung spricht von einer „sehr schwierigen Phase“. Die Ukraine wird auch das Hauptthema bei einem Treffen der G7-Außenminister am Mittwochabend. Während die Augen der Welt auf die drohende Eskalation in Nahost gerichtet sind, ist die Ukraine in die wohl kritischste Phase seit Beginn des Kriegs geraten. Sie steht am Rande einer beginnenden Niederlage.