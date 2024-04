Nahost-Konflikt Warum der Westen jetzt Netanjahu fürchtet – und nicht die Mullahs

So gesehen kann der Angriff als verzweifelter Versuch Teherans gewertet werden, die alte Ordnung mit einer Art Fanal wieder herzustellen. Jenes zynische Prinzip der gegenseitigen Abschreckung also, das den Nahen Osten seit Jahren in einem fragilen Gleichgewicht hält. Passend dazu sendet das Regime gerade auf allen Wegen Botschaften der Beschwichtigung in Richtung Israel – man sei gewissermaßen quitt.