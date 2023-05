Künstliche Intelligenz Auf die KI-Revolution muss die Revolution der Bildung folgen

Damit ist auch klar: Für die KI-Revolution brauchen wir eine Bildungsrevolution. Die Grundlagen müssen in den Schulen gelegt werden. Doch dort klemmt es. Es fehlt an Lehrkräften – und insbesondere an solchen mit IT-Qualifikation. Es fehlt an digitaler Ausstattung und IT-Support für Schulen, an pädagogischen Konzepten zum digitalen Lernen. In einer dynamischen Arbeitswelt braucht es zugleich Aus- und Weiterbildung für Zukunftskompetenzen. Es geht hier um lebenslanges Lernen – ein Konzept, das schon lange diskutiert, aber noch immer viel zu wenig praktiziert wird.



Weder der Staat noch die Unternehmen können das allein meistern: Nötig ist vielmehr eine enge Kooperation. Ein Beispiel: Microsoft und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) haben mit dem Netzwerk SchuleWirtschaft ein Lernprogramm entwickelt: die „Future-Skills“-Boxen. In Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit können die Berufsberatungen der Arbeitsagenturen sowie mehrere Tausend Partnerschulen in Deutschland die Boxen mit digitalen und analogen Inhalten rund um Digitalisierung und KI kostenfrei erhalten. Solche Kooperationen brauchen wir viel häufiger und über alle Bildungsstufen hinweg – denn die KI-Revolution wird Auswirkungen auf alle Bereiche unserer Gesellschaft haben.