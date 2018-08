Kunst- und Theaterfestival Biennale: Kunstaktion mit goldener Erdogan-Statue irritiert Passanten in Wiesbaden

Im Vorfeld der Biennale sei das Aufstellen einer „menschenähnlichen Statue“ genehmigt worden, teilte sie am Dienstag mit. Es sei aber nicht klar gewesen, „dass es sich um eine Erdogan-Statue handeln wird“. Kritiker machen Erdogan für Menschenrechtsverletzungen in der Türkei mit verantwortlich und werfen ihm vor, ein autoritäres Herrschaftssystem installiert zu haben. Er wird am 28. und 29. September zu einem Staatsbesuch in Berlin erwartet.