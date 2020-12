Landtagswahlen Grüne wählen Spitzenkandidaten für Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Berlin

Die Grünen in Baden-Württemberg haben Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit 91,5 Prozent zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 14. März gewählt. Der 72-Jährige erhielt am Samstag beim Online-Parteitag über fünf Prozentpunkte weniger als bei seiner Wahl vor fünf Jahren. Kretschmann hatte keinen Gegenkandidaten.