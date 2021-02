Lockdown: Lockerung in Stufen: Corona-Öffnungsstrategien werden konkreter

Dazu kommt wie zum Ende der ersten Corona-Welle die Sorge, dass Gerichte eine schrittweise Öffnung zu sehr beschleunigen könnten. Schließlich müssen sie die Einschränkungen von Grundrechten in verschiedenen Bereichen gegeneinander abwägen. „Deshalb wird die Ministerpräsidentenkonferenz am 10. Februar die möglicherweise am besten vorbereitete seit langem sein – aber was wir dann beschließen können, weiß derzeit niemand“, heißt es in Regierungskreisen in Berlin.