Lösung der Haushaltskrise Die Ampel betreibt die Kunst des gerade noch so Möglichen

Selbst die Schuldenbremse bleibt – zugleich jedoch hat Olaf Scholz Christian Lindner vorsorglich das Versprechen abgerungen, dass eine Eskalation des Ukrainekrieges eine neue Notlage begründen könnte. Merke: FDP-Programmatik kann in letzter Konsequenz nicht wichtiger sein als die Bekämpfung des Putin‘schen Imperialismus.



Drei strahlende Helden traten da am Mittwoch trotzdem nicht vor die Kameras, eher Krieger des kleinen Karos. Kein Alexander der Große weit und breit, der mit schimmerndem Schwert mal eben den gordischen Knoten durchschlägt. Was Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck vorgelegt haben, ist ein bitter-müde errungener Kompromiss, in dem alle ihre bescheidenen Gewinne und herben Verluste bilanzieren müssen. Politik in diesen Zeiten ist eben vor allem eine Übung in Bescheidenheit.