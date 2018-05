Merkel beim Jubiläum der Friedrich-Naumann-Stiftung: Wieso die Bundeskanzlerin und FDP-Chef-Lindner keine Freunde mehr werden

In bemerkenswerter Weise hebt die CDU-Chefin in ihrer Rede dann den Wert des Liberalismus und die Verdienste der Stiftung hervor. „Die Naumann-Stiftung scheut sich nicht vor schwierigen Themen, sie mischt sich in schwierige Debatten ein. Sie zeigt, was liberale Ideen heute bedeuten“, sagt sie. Wo könne man den Zauber von Freiheit besser spüren als in Berlin. „Vor 30 Jahren schien für mich Bonn, wo die Naumann-Stiftung gegründet wurde, ebenso weit entfernt wie New York.“ Lange vor Ludwig Erhard, so Merkel, habe sich Friedrich Naumann dafür ausgesprochen, Kartelle zu bekämpfen. Er habe sich für die Beteiligungsrechte von Arbeitern stark gemacht, und für das Recht der Frauen auf politische Teilhabe eingesetzt. „Da haben sowohl CDU als auch FDP noch einiges zu tun“, sagte Merkel.