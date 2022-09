Ministerpräsident Stephan Weil warnt vor Deindustrialisierung und plädiert für Reformpakt

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil warnt im Zuge der drohenden Rezession vor einer Deindustrialisierung in Deutschland – und plädiert als Reaktion auf Reformen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. „Die Sorgen sind groß – und sie werden größer. Es gibt existenzielle Sorgen in der Breite der Wirtschaft, das ist also kein Alarmismus“, sagte Weil im Interview mit der WirtschaftsWoche. „Wir müssen in der Tat sehr aufpassen, dass uns nicht wirtschaftliche Substanz verloren geht – und zwar auf Dauer, insbesondere in der Chemie und der Grundstoffindustrie. Dass gerade viel Energie gespart wird in den Unternehmen, muss beileibe nicht nur ein gutes Zeichen sein“, so der SPD-Politiker weiter. „Deindustrialisierung findet leise statt. Gerade Unternehmen mit ausländischen Müttern fahren hier runter und woanders wieder hoch.“