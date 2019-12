Mobilfunknetz: Maas will „politische Vertrauensprüfung“ für Huawei-Beteiligung an 5G

In der Debatte um die Beteiligung des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei am Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes pocht Bundesaußenminister Heiko Maas auf eine scharfe Überprüfung von Sicherheitsstandards. „Es wird bereits an einem neuen Katalog mit technischen Sicherheitsanforderungen gearbeitet. Ich bin aber der Meinung, dass es zwingend notwendig auch eine politische Vertrauensprüfung geben muss“, sagte der SPD-Politiker der Wochenzeitung „Die Zeit“.