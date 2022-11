Munitionsmangel bei der Bundeswehr Bitte weniger Kindergarten beim Streit um die Munition!

Kurzum: Wirklich alle Beteiligten wussten um alle Probleme – seit Beginn des Krieges und schon vorher. Es gab genug Zeit, um nötige Sicherheiten zu schaffen. Allein der Wille, vielleicht auch die Kreativität scheint gefehlt zu haben. Stattdessen entsteht jetzt auf einmal ein sehr merkwürdiger Streit, in dem es eindeutig auch um lange aufgebautes Misstrauen und um Personalfragen in der SPD geht. So bleibt ein denkbares Szenario: Innenministerin Nancy Faeser tritt 2023 in Hessen als Spitzenkandidatin an, Lambrecht wechselt ins Innenministerium und Klingbeil wird doch noch Verteidigungsminister im Bendlerblock.