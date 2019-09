Nach Treffen mit Wong: Maas will sich weiter mit chinesischen Aktivisten treffen

Die chinesische Regierung hatte mit der Einbestellung des deutschen Botschafters auf eine Begegnung von Maas mit dem Hongkong-Aktivisten Joshua Wong in Berlin reagiert. Der chinesische Botschafter in Berlin, Wu Ken, erklärte, dass Wong wegen Teilnahme an illegalen Versammlungen verurteilt und nur auf Kaution freigelassen worden sei. In einer Erklärung der Botschaft wird Wong als „Anstifter der Gewalttat“ bezeichnet. Der Aktivist hatte in Berlin Politiker mehrerer Parteien getroffen und fordert freie Wahlen in der ehemaligen britischen Kronkolonie.