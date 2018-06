Neue Datenschutz-Regeln: So will die Union DSGVO-Abmahnvereine stoppen

Mit der seit dem 25. Mai in der gesamten EU gültigen DSGVO werden auch in Deutschland die Regeln verschärft. Für Unternehmen heißt das, sie müssen etwa Kundenportale im Internet umgestalten. Tun sie dies nicht, kann ein Anwalt die Firma abmahnen und dafür auch Gebühren in Rechnung stellen. Hier will Winkelmeier-Becker ansetzen.