Notbetreuung in Kindertagesstätten Mutti springt schon ein? Von wegen!

Die Lage in den Kitas ist lange bekannt. Passiert ist wenig. Viele Versprechen, Pläne, Initiativen, Qualitätsoffensiven. Ein paar Millionen für Sprachförderung und gesunde Ernährung – was soll das bringen, wenn die Kita ständig geschlossen ist? Einzelne Bundesländer, etwa Nordrhein-Westfalen, haben zuletzt etwas mehr Geld in die Hand genommen. Angesichts der Lage war auch das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Mehr Geld allein reicht ohnehin nicht: Die Arbeit in Kindergärten muss attraktiver werden, es müssen mehr Fachkräfte her.