Ökonom Hülsmann „Der Sozialstaat ist in Wahrheit unsozial“

Herr Professor Hülsmann, in Ihrem demnächst erscheinenden Buch beschäftigen Sie sich mit der Ökonomie der Unentgeltlichkeit. Wie kommt man als Ökonom dazu, sich mit dem unentgeltlichen Angebot von Gütern zu beschäftigen, wo die Ökonomie doch lehrt, dass alles seinen Preis hat?

Ausgangspunkt für mich war die Enzyklika von Papst Benedikt XVI Caritas in Veritate von 2009. Darin legt der Papst dar, dass das Prinzip der Unentgeltlichkeit eine anthropologische Konstante ist. Alle Menschen sind abhängig von Gütern, die ihnen unentgeltlich zukommen. Damit meinte Benedikt in erster Linie spirituelle Güter wie die göttliche Liebe und die göttliche Gnade. Aber auch in der weltlichen und ökonomischen Dimension spielt die Unentgeltlichkeit von Gütern eine große Rolle, und diese Rolle sollte nach Benedikt durchaus noch wachsen.