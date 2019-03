Ökonom Straubhaar „Italienisches Bürgergeld ist kein Vorbild für Deutschland“

Italien ist hoch verschuldet und will das neue Grundeinkommen offenbar komplett auf Pump finanzieren. Viele Ökonomen halten das für finanzpolitischen Irrsinn.

Ja, das ist in der Tat finanzpolitisches Irrlichtern. Die italienischen Populisten wissen genau, dass sie in einer spielstrategisch günstigen Lage sind, weil sie „too big to fail“ für den Euro-Raum sind - also zu groß, um Pleite zu gehen.