ÖPNV-„Sommermärchen“ 9-Euro-Monatsticket? Wo das 9-Euro-Ticket gültig ist und wer dafür bezahlt

Bei den Kölner Verkehrs-Betrieben zum Beispiel heißt es auf der Webseite, es werde in Bahnen und Bussen wahrscheinlich wieder voller werden in den drei Monaten, in denen das 9-Euro-Ticket gelte. „Allerdings findet die Aktion in den Sommermonaten statt, in denen ohnehin weniger Fahrgäste mit Bus und Bahn unterwegs sind.“ Aufgrund der Pandemie seien die Fahrzeuge auch noch nicht so voll wie vorher. Beim Münchner Verkehrs- und Tarifverbund ist zu lesen, eine Erhöhung der Kapazitäten werde nur sehr eingeschränkt möglich sein. „Deshalb ist zu erwarten, dass auf einigen Strecken auch zu Überbesetzungen kommen kann.“