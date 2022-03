Steigende Energiepreise Die Grafiken zeigen, wie enttäuscht die Deutschen vom Entlastungspaket sind

Kern des Pakets ist eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro, die für einkommenssteuerpflichtige Erwerbstätige gilt (also beispielsweise nicht für Rentner), als Zuschuss zum Gehalt über die Lohnabrechnung ausgezahlt wird und der Einkommenssteuer unterliegt. Selbstständige sollen die Pauschale in Form einer verringerten Steuervorauszahlung erhalten.