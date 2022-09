ÖPNV-Streit Das Statistik-Rätsel um das Neun-Euro-Ticket

Geht es jetzt um die Nachfolge des Tickets, streiten die Ampel-Koalitionäre noch immer auf dieser Grundlage – auch bei ihrer aktuellen Klausurtagung in Meseberg steht das Thema weit oben auf der Agenda. Die Grünen sind sauer auf das Verkehrsministerium, weil Minister Volker Wissing (FDP) autofahrerfreundlich und klimaignorant agiere. Auch der SPD geht offenbar alles zu langsam, sie hat in Eigenregie Pläne für ein 49-Euro-Ticket präsentiert. Fünfzig Prozent der Kosten soll der Bund tragen, fünfzig die Länder. Das gibt Zustimmung bei den Grünen. Und die FDP? Kritisiert vor allem den Preis, moniert die „Gratismentalität“ und zweifelt an der tatsächlichen Wirkung eines deutschlandweiten Tickets für die Verkehrswende.



Letzterer Punkt ist für Expertinnen wie Korbutt allerdings Unsinn: „Wir kommen in Hamburg zu völlig anderen Ergebnissen“, sagt sie in Anbetracht der Zahlen. Verbreitete Statistiken, so erklärt sie, würden die Rolle von neu entstandenem Verkehr massiv überschätzen, Daten seien in Erhebungen der Verkehrsverbünde falsch gewichtet worden und der erhobene Personenkreis sowieso nicht repräsentativ. Etwa, weil das Verhältnis Abo- und Einzelfahrende nicht stimme. Frei nach dem Motto: Vertraue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.