Energiepreise und Entlastungspakete Die Ampel braucht einen Neustart. Jetzt.

Warum es von Belang ist, an den Auftritt zu erinnern? Weil Scholz an jenem Tag ein Versprechen abgab: die Einführung eines garantierten (niedrigen) Industriestrompreises. Heute, knapp 14 Monate und eine Zeitenwende später, würde wohl kaum etwas anderes Lage und Stimmung in der deutschen Wirtschaft nachhaltiger beruhigen als genau solch ein Vorstoß.