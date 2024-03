Olaf Scholz „Wir müssen ein klares Signal an Putin senden“

Eine Debatte, die auch Ihre Partei geführt hat.

Eine Debatte, die nicht verstanden wird in der übrigen Welt. Wir gehören zu denen, die am meisten tun und viele Rüstungsgüter oft als erste geliefert haben. Und einen Satz noch: Ich wünsche mir eine Debatte in Deutschland, in der Besonnenheit nicht diskreditiert wird als etwas, das zögerlich sei. Ich glaube, dass man besonnen und ordentlich abgestimmt mit seinen Verbündeten agiert, ist die Grundlage dafür, dass es die nötige Unterstützung für unsere Entscheidungen bei den Bürgerinnen und Bürgern gibt. Wenn wir denen gefolgt wären, die mir jeden Tag Zögerlichkeit vorgeworfen haben und immer mehr und mehr forderten, wäre die Unterstützung für die Ukraine in Deutschland längst nicht mehr so hoch, davon bin ich überzeugt. Denn viele haben Angst bekommen vor dem, was da an Forderungen leichtfertig in den Raum gestellt wurde.