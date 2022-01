Omikron-Welle „Die Testpflicht für Geboosterte aufzugeben, ist kontraproduktiv“

Womöglich fürchten Politiker und Experten, dass die Industrie vor allem nur in eigener Sache lobbyieren würde?

Die Industrie ist in der Lage zu sagen, was möglich ist. Wir versuchen, vom Bund bis zu den örtlichen Gesundheitsämtern mit den Verantwortlichen zu sprechen und Vorschläge zur Eindämmung der Pandemie zu machen. Aber es ist oft schwierig, da durchzudringen, denn es gibt eine Flut von Information, die die Leute nicht immer einordnen können. In Großbritannien und den USA ist die Industrie stärker in das Pandemiemanagement eingebunden.