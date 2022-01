Vor der Omikron-Welle Diese 4 Grafiken zeigen, warum es Grund zum Optimismus gibt

Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Es gibt sogar Grund für Optimismus. Die Impfkurve steigt wieder an. Mehr als 150 Millionen Dosen wurden den Deutschen mittlerweile in die Oberarme injiziert. Die Booster-Kampagne ist erfolgreich gelaufen. Bei den Erst- und Zweitimpfungen nimmt die Zahl nur langsam zu. Mittlerweile sind immerhin knapp über 70 Prozent der Deutschen zweifach geimpft. Immerhin streben selbst manche früheren Skeptiker wie der Fußballer Joshua Kimmich nun eine Impfung an. Wer immer sich impfen lassen will, kann das tun. Für die nächsten Wochen ist ausreichend Impfstoff vorhanden.