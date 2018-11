„Pakt für den Rechtsstaat“ Pakt zur Entlastung der Gerichte soll noch im Dezember kommen

Barley betonte im Bundestag auch, die Politik müsse das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat stärken. Urteile der Gerichte würden in Deutschland mehr und mehr infrage gestellt. Selbst die Antwort auf die Frage, warum Deutschland unabhängige Richter brauche, sei für viele nicht mehr so selbstverständlich wie früher. „Wir müssen klarmachen, dass der Rechtsstaat kein Pizzataxi ist. Es ist nicht so, dass man etwas bestellt, und wenn man das Ergebnis nicht bekommt, stimmt am Rechtsstaat etwas nicht“, sagte sie.