Parteivorsitz: Laschet und Spahn legen Papier zur Neuausrichtung der CDU vor

In dem Papier wird unterstrichen, dass sich die „ganze Breite der Gesellschaft in der Partei und in den Fraktionen auf allen Ebenen widerspiegeln“ müsse. Zudem betonen Laschet und Spahn eine „klare Abgrenzung nach rechts“. Das Papier, dass sich wie die Kurzfassung eines Wahlprogramms liest, soll an die Kreisverbände der CDU und damit auch die 1001 Delegierten des CDU-Bundesparteitages gehen. Zuvor hatte der TV-Sender ntv über das Papier berichtet.