Pay for Performance Bezahlt Lehrer endlich nach Leistung!

Deutschland steckt mitten in der Bildungskatastrophe: Lesen, Schreiben, Rechnen, darin schneiden schon die Grundschülerinnen und Grundschüler immer schlechter ab. 22 Prozent der Viertklässler schaffen nicht einmal die Mindestanforderungen in Mathematik, 30 Prozent scheitern sogar an der Rechtschreibung, zeigt der kürzlich veröffentlichte IQB-Bildungsbericht.