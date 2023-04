Pharmaindustrie: So wird Deutschland wieder die Apotheke der Welt

Aber die Attraktivität anderer Regionen und Märkte steigt. Der Rückstand der EU gegenüber den USA wird immer größer. Auch in China steigen die Investitionen in Pharmaforschung rapide an. Mit seiner wachsenden Forschungs- und Entwicklungsleistung und seiner effektiven Umsetzung in neue Produkte wird China zum ernsthaften Konkurrenten im pharmazeutischen Hightechsegment. Ein wichtiger Parameter ist auch die Zahl der klinischen Studien, bei denen Deutschland im internationalen Vergleich seit Jahren an Boden verliert. Um Medikamente vor der Zulassung auf ihre Wirksamkeit und Sicherheit zu prüfen, setzen Pharmaunternehmen zunehmend auf Forschungszentren in den USA, China, Spanien, Großbritannien oder Kanada. Deutschland kommt nur noch abgeschlagen auf Platz 6.