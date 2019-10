PKW Maut: Was vom Maut-Untersuchungsausschuss zu erwarten ist

Politiker von Oppositionsfraktionen erzählen gerne Anekdoten über Bundesminister. Manchmal, weil sich so die eigene politische Botschaft besser verkaufen lässt. Oft aber einfach nur, weil sie etwas kurios oder witzig finden. In dieser Sitzungswoche im Bundestag hörte man oft die Geschichte von einem freundlichen Verkehrsminister, der eifrig versuchte, bei Abgeordneten der FDP Sympathiepunkte zu sammeln. Man läge in vielen verkehrspolitischen Fragen doch gar nicht so weit auseinander, soll er argumentiert haben. Und ob das denn wirklich sein müsse mit dem Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut?