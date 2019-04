Plan der Bundesregierung Breite FDP-Allianz gegen Rückkehr zur Meisterpflicht

Eine Meisterpflicht etwa für Fliesenleger, so die Argumentation, würde das Angebot verknappen und die Preise erhöhen. „Dies ginge zu Lasten der Nachfrager, die dann nicht mehr zwischen einem Meisterbetrieb und einem Betrieb ohne Meisterbrief auswählen könnten“, heißt es in dem Antrag, der auf dem FDP-Bundesparteitag in den kommenden drei Tagen in Berlin abgestimmt werden soll. Vielmehr sollte der Gesetzgeber weitere Liberalisierungen prüfen.



Eine Reform der Handwerksordnung 2004 hatte die Meisterpflicht in 53 Handwerksberufen abgeschafft, unter anderem für Jalousienbauer, Goldschmiede und Fliesenleger. Bei den Handwerkskammern war der Schritt stets umstritten. Sie begrüßen daher die Wiedereinführung als wichtiges Instrument für steigende Ausbildungszahlen und bessere Qualität. Ökonomen hingegen warnen, die Zahl der Anbieter werde schrumpfen und die Integration ausländischer Handwerker behindert.