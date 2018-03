Politischer Aschermittwoch: Jens Spahn kämpft in Thüringen gegen den Anfangskater

ApoldaJens Spahn ist Westfale. Und als Westfale ist man von Haus aus trinkfest. Spahn setzt sein zu drei Viertel gefülltes Weizenglas an und trinkt es in einem Rutsch herunter. Die 1300 CDU-Mitglieder johlen. So haben sie sich den Aschermittwoch in der Vereinsbrauerei in Apolda vorgestellt: zünftig, mit Spahn als Einheizer.