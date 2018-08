Privatsphäre: Erneut Verfassungsbeschwerde gegen Staatstrojaner eingereicht

„Die Online-Durchsuchung ist der schwerste Eingriff in die Privatsphäre im Ermittlungsverfahren, den es je gegeben hat. Sie darf, wenn überhaupt, nur in ganz besonderen Ausnahmefällen eingesetzt werden“, sagte der GFF-Vorsitzende Ulf Buermeyer am Freitag in Berlin. „Das ist derzeit nicht gewährleistet.“