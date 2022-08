Pro & Contra zur Gas-Debatte Scholz' Termin mit der Turbine war ein naiver Fehler!

Denn wer sich intensiv mit Aussagen, Bildern, Lügen und Verdrehungen des Kremls beschäftigt, der weiß: Wie Benzin befeuern sie eine stetig laufende Maschine. Lancierte Botschaften stoßen darin auf willige Rechtsaußen-, Querfront- und Pro-Russland-Influencer sowie ganze Fake-News-Redaktionen, die damit ihr Geld verdienen. Die also mit der Aufregung bereitwillig ihre eigene Aufmerksamkeits-Ökonomie am Laufen halten. Bereits radikalisierte Follower, Trolle und Wütende tragen geschnürte Ärger-Pakete dann in Foren und Dark-Social-Kanälen weiter. Manchmal landen sie sogar in der Familien-Whatsapp-Gruppe.