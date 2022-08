Pro & Contra zur Gas-Debatte Scholz' Termin mit der Turbine war genau richtig!

Mit wachsender Sorge haben sie im Kanzleramt bemerkt, dass der Gasmonopolist Gazprom und sein oberster Lobbyist Gerhard Schröder bei den Deutschen immer mehr mit ihrer (falschen) Version von der Gasknappheit durchgedrungen sind. Danach ist die Drosselung der Pipeline Nord Stream 1 auf nur noch 20 Prozent Liefervolumen rein technisch bedingt. Das Problem, so die Fama, bestehe in einer Siemens-Turbine, die nach ihrer Wartung nicht zurück nach Russland geliefert wurde, um von dort wieder Gas durch die Ostseeleitung zu pressen. Man warte sehnlichst auf das Teil, ließ Gazprom wissen, aber es würden eben leider die erforderlichen Genehmigungen für den Transport fehlen. Und Schröder sekundierte mit der Bemerkung, er wisse auch nicht, warum die Turbine noch im Siemenswerk in Mülheim herumliege und nicht längst in Russland sei.

