Reale Kosten sind viel höher Heils Grundrente vernachlässigt das ökonomische 1×1

Wer naive Rentenreformen macht, spielt am Ende den Populisten in die Hände. Wer nur gesinnungsethisch Wohlfühlpolitik machen will und die Gesamtkosten nicht benennt, versteht nicht, wie die Entscheidungsalternativen der Politik in Wahrheit aussehen, wird seiner Verantwortung nicht gerecht und verspielt wichtiges Vertrauen.