Reform der Grundsteuer: Finanzminister beraten über das Steuer-Dilemma der Kommunen

Anders als in Büsingen muss er aber keine Abwanderung fürchten, da auch die Städte und Gemeinden drumherum ihre Hebesätze stark anheben mussten. Aus purer Not. Um die Pleite abzuwenden, wurde Bönen in den sogenannten NRW-Stärkungspakt aufgenommen. Es gibt Zuwendungen von jährlich bis zu 1,8 Millionen Euro, um Feuerwehr, Schulen und Behörden noch am Laufen zu halten. Im Gegenzug müssen Einsparziele in der stark verschuldeten Kommune erreicht werden.