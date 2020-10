Der Rechnungshof hat mutig gezeigt, was schiefläuft, beim Haushalt und beim Kanzleramt. Abgeordnete der Koalition aber dürften die Bedenken locker ignorieren, haben sie doch gerade verhindert, dass der Bundestag, zweitgrößtes Parlament der Welt nach Pekings Volkskongress, verkleinert wird. Sie werden sagen, das Kanzleramt brauche Größe, es hat doch so viele neue Aufgaben: Energiewende, Migrationslenkung, Digitalisierung. Weitere werden sich finden. US-Ökonom Robert Higgs nennt das den „Ratschen-Effekt“: In der Krise dreht der Staat auf, danach zurück – leicht, aber nie auf das Ausgangsniveau.



