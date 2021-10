Reimer direkt: Zeit für die Lindner-Rente

Die FDP sollte die Chance nutzen und eine Aktienrente als zweite Säule der Altersvorsorge durchsetzen. Zwei Prozent des Bruttoeinkommens aller Beschäftigten könnten in einen Staatsfonds fließen, der Aktien kauft und später Renten zahlt. Private Altersvorsorge auf Basis von Aktien, immerhin, hat Scholz schon mal empfohlen. Was für Private taugt, hilft auch dem System – das müsste Lindner klarmachen und etwas dafür auf den Tisch legen, zum Beispiel Entgegenkommen beim Mindestlohn. Gerade Geringverdienern, die sich sonst keine Aktien leisten können, würde eine aktienbasierte Rente helfen – das wäre sozial.



Vor über 20 Jahren hat Rot-Grün Riester eingeführt. Jetzt hat die Ampel Chancen, es besser zu machen. Von Riester hat nur die Finanzbranche profitiert, der Fehler sollte beim Staatsfonds vermieden werden. Der Atomfonds, der Atomlasten finanzieren soll, macht Hoffnung. Fast 20 Prozent plus schaffte er in zwei Jahren. Warum sollte ein Staatsfonds für die Rente das nicht packen?