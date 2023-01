Reise des Kanzlers Deutsche Wirtschaft sucht neuen Anlauf in Südamerika

Allerdings muss man bei der Betrachtung der Bedeutung Deutschlands in Lateinamerika auch realistisch sein. Immer wenn ein deutscher Regierungschef in die Region fliegt, werden die Beziehungen routinemäßig in höchsten Tönen gelobt. Schaut man jedoch auf die nackten Zahlen, dann besteht wenig Grund zum amtsüblichen Optimismus. Deutschlands Anteil am brasilianischen Import beispielsweise ist in den vergangenen 20 Jahren um fast die Hälfte auf 5,1 Prozent geschrumpft. Auch in anderen Ländern stellt die Entwicklung keinen Grund zum Jubel dar. Während die Strahlkraft des ehemaligen Exportweltmeisters nachlässt, hat China die Lücke gefüllt. Mit einem Anteil von fast 23 Prozent ist das Reich der Mitte mittlerweile größter Lieferant Brasiliens und auch als Abnehmer brasilianischer Waren die klare Nummer 1.