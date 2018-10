Rekordsteuereinnahmen Steuerzahlerbund fordert spürbare Entlastungen

BerlinDer Steuerzahlerbund pocht wegen monatlicher Mehreinnahmen des Staates in Milliardenhöhe auf eine Steuerreform mit deutlich spürbaren Entlastungen für die Bürger in Deutschland. „Der internationale Steuerwettbewerb wird immer schärfer“, sagte Präsident Reiner Holznagel der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Mit der US-Steuerreform sei die Belastung der dortigen Unternehmen drastisch gesenkt worden – und viele europäische Länder würden nun nachziehen.