Rennen um den SPD-Vorsitz Kann dieser Millionär die SPD retten?

Viele Ihrer Mitbewerber wollen die große Koalition beenden. Und Sie?

Ich neige dazu, diese Koalition fortzusetzen. Sie ist besser als ihr Ruf. Und Deutschland ist mit stabilen Regierungen immer gut gefahren. Hinzu kommt: Es passt nicht zu einer SPD, wie ich sie mir vorstelle, wenn wir die parteiinternen Befindlichkeiten über die Stabilität des Landes stellen - so schwierig es gerade auch sein mag.



Nehmen wir einmal an, Sie schaffen das und werden Vorsitzender. Wollen Sie auch Kanzlerkandidat sein?

(lacht) Zunächst einmal müsste die SPD dafür wieder in Umfrage-Regionen kommen, in denen eine Kandidatur nicht anmaßend wirkt. Aber grundsätzlich gilt: Ich erwarte von jeder und jedem, der diese Partei führen will, dass er sich das Kanzleramt zutraut.